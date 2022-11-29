3,4 тысячи тамбовских семей улучшили жилищные условия на средства материнского капитала в 2022 году

В 2022 году 3,4 тысячи тамбовских семей направили материнский капитал на улучшение жилищных условий. Это одно из самых популярных направлений использования средств маткапитала, более половины заявлений подается именно на эти цели.

2,3 тысячи семей частично или полностью погасили материнским капиталом кредит или первый взнос на приобретение или строительство жилья. Еще более 1 тысячи семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.

Как сообщили в ОПФР по Тамбовской области, всего с начала года региональный Пенсионный фонд перечислил на улучшение жилищных условий более 1,6 млрд рублей.