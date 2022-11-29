В Сампурском районе жители трех сел не могли купить лекарства

Прокуратура Сампурского района провела проверку по жалобе местной жительницы. Женщина сообщила, что в фельдшерско-акушерских пунктах Сампурской ЦРБ в селах Понзари, Серединовка, Верхоценье не продаются лекарства.

ФАПы имеют право продавать жителям лекарственные препараты и медицинские изделия. Однако, как выяснилось, в указанные села лекарства для продажи не привозят, что нарушает права граждан.

- По данным фактам прокуратурой района главному врачу учреждения здравоохранения внесено представление, по результатам рассмотрения которого начата работа по организации обеспечения населения лекарственным препаратами через пункты, - рассказали в прокуратуре Сампурского района.