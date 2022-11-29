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НовостиОбщество29 ноября 2022 6:20

Тамбовское газовое хозяйство получило 7 новых автомобилей

Ключи от новой техники вручил глава региона Максим Егоров
Марина МАКОВЛЕВА
Новые автомобили совмещают грузовые и пассажирские функции

Новые автомобили совмещают грузовые и пассажирские функции

Предприятие «Водное и газовое хозяйство» Тамбовской области получило 7 новых автомобилей УАЗ с повышенной грузоподъемностью. Транспорт приобретен с использованием кредитных средств, каждая машина стоит более 1 млн рублей и совмещает функции пассажирского и грузового транспорта.

Как рассказали в правительстве Тамбовской области, ключи от новой техники вручил руководителям предприятия глава региона Максим Егоров. В ведении «Водгазхоза» объекты газоснабжения в 263 населенных пунктах 9 районов Тамбовской области. Предприятие обслуживает более 37 тысяч потребителей и 3 274 километра газовых сетей.

Фото правительства Тамбовской области