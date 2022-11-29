Двое тамбовчан пойдут под суд за кражу мобильника и денег с банковской карты

В СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего и 21-летнего молодых людей, обвиняемых в хищении чужого имущества (ч. 2 ст. 158 УК РФ и ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Следствием установлено, что 22 сентября этого года несовершеннолетний, находясь в гостях, похитил мобильный телефон приятеля, стоимостью около 30 тысяч рублей, и его банковскую карту. После этого, он передал карту другому своему знакомому и попросил снять с нее денежные средства через банкомат. Таким образом, злоумышленники похитили с чужой банковской карты более 160 тысяч рублей.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.