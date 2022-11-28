В Тамбовской области по нацпроектам до конца года введут в эксплуатацию 47 объектов

В 2022 году в эксплуатацию введут 47 объектов, работы на которых ведутся в рамках нацпроектов. На их реализацию направлено 12,4 млрд рублей.

Как рассказали в правительстве Тамбовской области, уже введены в эксплуатацию педиатрический и инфекционный корпуса детской областной больницы, новая агроинженерная школа в поселке Умет, дом культуры в селе Донское, физкультурно-оздоровительный комплекс в Мичуринске, 8 объектов дорожного ремонта.

До конца года планируется завершить работы на 22 объектах нацпроекта «Чистая вода». 9 из них –в Бондарском, Гавриловском, Кирсановском, Моршанском, Пичаевском районах, Тамбове и Кирсанове - полностью готовы.

В Тулиновке завершается строительство Центра врача общей практики. В Кирсанове и Рассказове открыто 2 виртуальных концертных зала. В Мичуринске, Сампурском районе и Уварове созданы 3 модельные библиотеки.

В Миуринске появился школьный кванториум, в Котовске - Центр цифрового образования «IT-куб», созданы 12 мастерских в колледжах области, 41 «Точка роста».