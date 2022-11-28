29 нояборя жители нескольких улиц Тамбова останутся без света

По информации АО «ОРЭС-Тамбов», из-за проведения ремонтных работ на объектах электроэнергетики во вторник, 29 ноября, будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.

В связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:

- ул. Серова, д. 86-133;

- ул. Осипенко, д. 123-153.

На период ремонтных работ в трансформаторной подстанции с 9.00 до 12.00:

- ул. 2-я Шацкая, д. 3-57А;

- ул. 3-я Шацкая, д. 1-33;

- ул. 4-я Шацкая, д. 4-28;

- ул. Пирогова, д. 1-12;

- ул. Северная, д. 4-16;

- ул. Подвойского, д. 9.

На время проведения ремонтных работ в ВРУ жилого дома персоналом МК «Дирекция жилищных услуг» с 9.00 до 17.00 ул. Студенецкая набережная, д. 33.