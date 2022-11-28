Тамбовская область получит 9 мобильных медицинских комплексов

В ближайшее время в 68 регионов дополнительно поступит 299 передвижных медицинских комплексов, которые будут работать в небольших населённых пунктах. Распоряжение об их распределении по субъектам подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Тамбовская область получит 9 мобильных комплексов, 8 из них предназначены для оснащения мобильной медицинской бригады, которая оказывает первичную медико-санитарную помощи и 1 комплекс – для оснащения мобильной медицинской бригады для проведения профилактического медицинского осмотра.

- Наш регион по проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» уже получил 10 мобильных медицинских комплексов - это фельдшерско-акушерские пункты, маммографы и флюорограф, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Теперь количество техники увеличится вдвое, а значит доступность медицинских услуг для сельчан вырастет.

Новые медицинские комплексы предназначены для оказания первичной медицинской помощи, проведения профилактических осмотров, проведения флюорографии и маммографии. Все они будут оснащены специальным оборудованием и доставлены в регионы до конца I квартала 2023 года.