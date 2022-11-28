Тамбовчанин украл у родственницы телевизор

62-летняя тамбовчанка позвонила в полицию и рассказала о том, то у нее украли телевизор. Следов взлома при этом обнаружено не было. Зато обнаружились следы пальцев неизвестного лица.

Сотрудники полиции установили, кто имел доступ в жилье женщины. Так удалось выйти на ее 41-летнего родственника, у которого были ключи от квартиры. Мужчина хотел продать телевизор, но не успел. Вещь удалось вернуть владелице.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 Уголовного Кодекса (Кража), - сообщают в УМВД по Тамбовской области.