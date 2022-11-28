В Тамбовской области под машину попала женщина, которая перебегала дорогу по «зебре»

Женщина перебегала дорогу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала пешеход, произошла 27 ноября в 8 часов 45 минут на улице Пролетарская, 277 города Рассказово. 58-летний мужчина за рулем автомобилем «Лада Гранта» сбил 41-летнюю женщину, которая перебегала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешехода на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.