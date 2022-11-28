В Тамбове росгвардеец стал свидетелем кражи из магазина и задержал вора

В свой выходной день сотрудник СОБР «Таран» управления Росгвардии по Тамбовской области задержал неоднократно судимого мужчину, которого подозревают в совершении кражи из магазина. Проходя по улице Советской в южной части областного центра, росгвардеец услышал женские крики о помощи. Кассиры магазина указывали на убегавшего из торговой точки мужчину. Правоохранитель догнал его в соседнем дворе и задержал до приезда сотрудников полиции.

- Выяснилось, что 32-летний, ранее судимый мужчина, похитил из супермаркета дорогостоящие продукты и алкоголь, чтобы отметить свой день рождения, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области. - Задержанный уже находился в оперативном розыске за совершение аналогичных преступлений.