В Тамбове 40 домов-памятников хотят уберечь от бомжей

В городе 40 зданий, нуждающихся в охране Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Городские службы завершили работу по защите объектов культурного наследия от посторонних. Речь идет о домах, которые в настоящий момент признаны аварийными и расселены, всего таких в Тамбове - 40. Представители комитета ЖКХ проводят регулярные обследования подобных объектов. Один из таких рейдов состоялся две недели назад, по его итогам был составлен список замечаний с выявленными фактами вандализма.

Проверялась целостность дверей и окон, в которые могут проникнуть посторонние. С приходом холодов эта проблема особенно обостряется. Асоциальные граждане взламывают оконные проемы, пробираются внутрь, а порой даже разводят там костер.

Один из таких домов, где пришлось заново заколачивать окна, расположен на ул. Горького, 49. Впрочем, как отметили в комитете ЖКХ, не исключено, что сюда вновь могут наведаться граждане без определенного места жительства - погода этому способствует.

- Попутно ведется работа по консервации других муниципальных объектов, не являющихся памятниками архитектуры, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.