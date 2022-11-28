В Тамбове максимально сократят расходы на празднование нового года

В мэрии Тамбова рассказали о том, как город украсят к предстоящим новогодним праздникам. Учитывая, что объем средств на новогоднее оформление областного центра и в предыдущие годы был незначительным, в текущем же году в городе приняли решение максимально сократить расходы на эти цели. Средства бюджета направят исключительно на монтаж имеющегося оформления, но без гирлянд и ёлок областной центр не останется.

- Внести свою лепту в новогоднее убранство планируют как малые, так и крупные предприятия, некоторые из них уже выразили свое намерение помочь городу, - поясняет глава администрации Тамбова Максим Косенков. - Так, одно из них сделает областному центру подарок в виде светового шатра, сотканного из 50 нитей-гирлянд. Он будет смонтирован над ёлкой на площади у дворца спорта «Кристалл». Здесь же на площади установят деревянные шале, где тамбовчане и гости города смогут купить всевозможные угощения и праздничные сувениры.

Массовые мероприятия в Тамбове преимущественно будут ориентированы на детей. Для них организуем новогодние площадки, всевозможные представления и спектакли. К монтажу новогоднего оформления в городе планируют приступить в самое ближайшее время, чтобы уже во второй половине декабря в городе чувствовалась праздничная атмосфера.