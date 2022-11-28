На севере Тамбова произошла авария с участием двух женщин-водителей

В больнице оказались женщина и ребенок Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы два человека, в том числе 3-летняя девочка, произошла 26 ноября в 14 часов 16 минут в районе дома №10 по улице Свободной города Тамбова. 53-летяя женщина, управляя автомобилем «FORD FOCUS», на нерегулируемом перекрестке, при выезде со второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с движущимся по главной дороге «HYUNDAY TUCSON», за рулем которого была 35-летяя водитель.

- В результате дорожно-транспортного водитель «HYUNDAY TUCSON» не пострадала, травмы получила 3-летняя пассажирка иномарки, девочку доставили в детскую областную клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Травмы получила водитель автомобиля «FORD FOCUS», которую на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки.