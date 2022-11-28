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НовостиОбщество28 ноября 2022 10:40

Первый замглавы администрации Тамбовского района Виктор Скрипка переходит работать в Тамбов

С 29 ноября он займет аналогичную должность в городской администрации
Марина МАКОВЛЕВА
Виктор Скрипка курировал ЖКХ, ГО и ЧС, дорожное строительство и транспорт

Виктор Скрипка курировал ЖКХ, ГО и ЧС, дорожное строительство и транспорт

С 29 ноября первый заместитель главы администрации Тамбовского района Тамбовской области Виктор Скрипка выходит на новое место работы. Он займет аналогичную должность в администрации города Тамбова.

Как рассказали в администрации Тамбовского района, в Притамбовье Виктор Скрипка курировал жилищно-коммунальное хозяйство, отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и общественной безопасности, мобилизационную подготовку, муниципальные заказы, а также дорожное строительство и транспорт.

Фото администрации Тамбовского района