Первый замглавы администрации Тамбовского района Виктор Скрипка переходит работать в Тамбов

Виктор Скрипка курировал ЖКХ, ГО и ЧС, дорожное строительство и транспорт

С 29 ноября первый заместитель главы администрации Тамбовского района Тамбовской области Виктор Скрипка выходит на новое место работы. Он займет аналогичную должность в администрации города Тамбова.

Как рассказали в администрации Тамбовского района, в Притамбовье Виктор Скрипка курировал жилищно-коммунальное хозяйство, отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и общественной безопасности, мобилизационную подготовку, муниципальные заказы, а также дорожное строительство и транспорт.

Фото администрации Тамбовского района