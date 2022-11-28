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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 9:59

Тамбовчанину грозит 3 года тюрьмы за сбор дикорастущей конопли

Дома у подозреваемого нашли более 200 граммов марихуаны
Марина МАКОВЛЕВА

На улице Советской села Нижнее Чуево сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего безработного мужчину из поселка Мучкапский. Дома у него полицейские обнаружили 220 граммов марихуаны.

Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что нарвал наркосодержащие растения на окраине поселка.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Виновному может грозить наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет, - прокомментировали в УМВД по Тамбовской области.