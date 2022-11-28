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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 9:39

Жителю Рассказова грозит уголовная ответственность за попытку дать взятку автоинспектору

Мужчина пытался избежать штрафа, а может сесть на 1 год
Марина МАКОВЛЕВА

В Рассказове автоинспектор задержал 62-летнего водителя, который проехал по улице Фабричной на красный свет. Сотрудник полиции пригласил нарушителя в служебный автомобиль, чтобы составить протокол, и здесь мужчина попытался откупиться от стража порядка.

Полицейский от взятки отказался и сразу сообщил о попытке подкупа руководству. Подтверждает факт преступления и видеозапись из служебной машины.

- Задержанный будет привлечен не только к административной ответственности, но и к уголовной - согласно статье 291.2 «Мелкое взяточничество». Виновному грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.