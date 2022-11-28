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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 9:20

Тамбовчанин тайком снял с карты знакомого 25 тысяч рублей

Мужчине придется возместить материальный ущерб
Марина МАКОВЛЕВА

В отдел полиции Жердевского района обратился 49-летний мужчина. Он рассказал, что кто-то воспользовался его банковской картой и снял с нее 25 000 рублей.

Под подозрение попал 28-летний житель Жердевки. Он признался в преступлении, но средства вернуть не смог, так как успел потратить их. Как оказалось, задержанный знаком с потерпевшим и знает его пин-код от карты, поэтому ему не составило труда снять деньги.

Как сообщают в УМВД по Тамбовской области, злоумышленнику придется возместить причиненный материальный ущерб. Следователями возбуждено уголовное дело о краже.