Тамбовчанин тайком снял с карты знакомого 25 тысяч рублей

В отдел полиции Жердевского района обратился 49-летний мужчина. Он рассказал, что кто-то воспользовался его банковской картой и снял с нее 25 000 рублей.

Под подозрение попал 28-летний житель Жердевки. Он признался в преступлении, но средства вернуть не смог, так как успел потратить их. Как оказалось, задержанный знаком с потерпевшим и знает его пин-код от карты, поэтому ему не составило труда снять деньги.

Как сообщают в УМВД по Тамбовской области, злоумышленнику придется возместить причиненный материальный ущерб. Следователями возбуждено уголовное дело о краже.