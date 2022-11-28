Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 ноября 2022 8:44

В Тамбовской области обнаружен крупный склад с наркотиками

Житель Санкт-Петербурга хранил в Гавриловском районе 22 кг «синтетики»
Марина МАКОВЛЕВА

Региональная прокуратура поддержала ходатайство следователя УФСБ России по Тамбовской области о заключении под стражу 44-летнего жителя Санкт-Петербурга. Мужчину подозревают в попытке сбыта крупной партии наркотика.

В доме, расположенном в Гавриловском районе, было обнаружено более 22 кг синтетических наркотиков, которые злоумышленник планировал пустить на продажу.

Как рассказали в прокуратуре Тамбовской области, на время предварительного расследования суд постановил заключить мужчину под стражу на 2 месяца.