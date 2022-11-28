На Тамбовщине стартовала подготовка к Новому году

1 декабря горожан зовут на открытие первой новогодней ели Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовской области начинается подготовка к новогодним праздникам. 1 декабря в областном центре состоится торжественное открытие первой ёлки, которую установили у завода «Пигмент» на ул. Монтажников, 1. Горожан приглашают на праздник к 17 часам. Организаторы мероприятия обещают участникам встречу с любимыми сказочными героями, фотосессии, новогодние викторины, сладкие подарки и хоровод. Для маленьких жителей города предусмотрели особую программу. У ёлки их будет ждать детский городок, а на большом экране, установленном на здании старого заводоуправления, ребятам покажут любимые сказки и мультфильмы.

Определились с празднованием нового года в наукограде. Здесь решили отказаться от покупки новых арт-объектов и иллюминации, город начали украшать тем, что было приобретено в предыдущие годы. Как и прежде в основных микрорайонах наукограда появятся новогодние ели, всего в Мичуринске их установят 13. Главное дерево по традиции украсит площадь имени И.В. Мичурина, ее монтаж уже стартует 28 ноября. На набережной – популярном у горожан месте отдыха - тоже появится своя новогодняя елка и яркая иллюминация.