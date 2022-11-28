Тамбовчане смогут проверить свою юридическую грамотность

С 3 по 12 декабря в онлайн-режиме можно будет пройти Всероссийский правовой диктант. Написать его приглашаются те, кому уже исполнилось 14 лет.

Участникам предстоит ответить на 40 вопросов за 60 минут. Тематика диктанта охватывает конституцию РФ, трудовые, гражданские, семейные права и права соотечественников. Принять участие в тестировании можно на сайте юрдиктант.рф.

- Разработано два варианта вопросов: «Базовый» и «Профессиональный». В этом году на платформу будут добавлены видеовопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей, - рассказали в министерстве образования и науки Тамбовской области. - По завершении теста каждый участник получит сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом, а также доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.