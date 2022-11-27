Тамбовчанин Константин Мацнев выиграл международный «Кубок чемпионов»

Константин Мацнев (слева). Фото со страницы «Центр адаптивного спорта Югры» в VK.

26 ноября в столице Югры состоялся VIII международный инклюзивный турнир по жиму лежа "Кубок чемпионов" на призы чемпионов и рекордсменов мира Эдуарда Исакова и Алексея Воробьева.

В абсолютной категории среди мужчин победу праздновал тамбовский спортсмен Константин Мацнев. Он уже выигрывал в Ханты-Мансийске годом ранее, и в этот раз отстоя титул. С первой попытки Константин одолел штангу весом 235 кг, далее взял 242 кг, а после поставил финальную точку на отметке 245 кг. Второе место занял Денис Мальчиков из Тверской области, взяв вес 236 кг. Бронза досталась представителю Казахстана Вячеславу Цою. Его результат – 226 кг.

- Люблю вкус победы! Очень понравился турнир, поэтому приехал сюда во второй раз, - поделился впечатлениями Константин. - Моя цель - быть первым в мире. Вот и все. В Европе я уже лидер, ну, а на чемпионат мира, надеюсь, еще поедем.

Напомним, что в 2021-м году Константин выиграл Кубок мира по пауэрлифтингу в весовой категории свыше 107 кг среди лиц с ПОДА. А на чемпионате мира занял третье место.