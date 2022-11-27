Тамбовские «волки» взяли реванш у «Горняка»

28 ноября «Тамбов» примет дома «Зауралье» из Кургана. Начало игры в 18:30. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 26 ноября, в очередном матче регулярного сезона ВХЛ «Тамбов» на своем льду принимал «Горняк» из Верхней Пышмы. После унизительных 0:7 в гостях «волки» не имели морального права терять очки. От них ждали исключительно победу, причем убедительную. И парни, к счастью, не подвели.

После безголевого первого периода тамбовчане уже спустя 47 секунд после возобновления игры повели в счете – отличился Егор Артамонов. Достаточно быстро (на 25-й минуте) перевес после точного броска Захара Чернова стал еще более комфортным – 2:0. И хотя перед вторым перерывом «Горняк» отквитал одну шайбу (Семен Переляев, 38-я), в дальнейшем забивали исключительно хозяева. Михаил Мещеряков (49-я), Василий Жилов (59-я) и Руслан Новрузов (60-я) обеспечили «Тамбову» крупную победу – 5:1.

После этого успеха «волки» идут 11-ми с 32 очками. В ТОП-3 лидеров входят – «Югра» из Ханты-Мансийска (42 балла), тюменский «Рубин» и новокузнецкий «Металлург» (по 38). Теперь завтра, 28 ноября, «Тамбов» примет дома «Зауралье» из Кургана (19-е место, 27 очков). Начало игры в 18:30.