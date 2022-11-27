Мичуринский «Тамбов» добился волевого успеха в Липецке

27 ноября команды проведут повторный матч в Липецке. Начало в 17:00. Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

В рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Липецке местный МХК принимал единоличного лидера восточной конференции - МХК «Тамбов» из Мичуринска. Хозяева на 16-й минуте повели в счете – отличился Клим Коваленко. Но на этом подвиги липчан закончились, а в дальнейшем забивали исключительно гости. Не так много, но вполне достаточно для очередной волевой победы. В составе «волчат» поочередно результативными бросками отметились – Алексей Долишня (17-я), Афанасий Табачков (26-я) и Егор Антонов (26-я). Отметим, что Табачков и Антонов отличились с интервалом в 50 секунд. Итог – 3:1 в пользу мичуринцев.

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 32-мя очками продолжает единолично лидировать. Далее идут пензенский «Дизелист» (29) и саратовский «Кристалл» (27). Теперь сегодня, 27 ноября, мичуринцы проведут повторный матч в Липецке. Начало игры в 17:00.

Что касается индивидуальных статистических показателей, в гонке снайперов наш Иван Климкин занимает первое место с 17-ю шайбами в активе. Позади располагается Кирилл Монахов из «Дизелиста» (14). В споре ассистентов у мичуринца Расима Шакирова и Дмитрия Тимофеева из «ЭкоНивы-Бобров» по 18 голевых передач.