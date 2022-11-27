Ученые из Тамбовской области разработали уникальную рецептуру бездрожжевого хлеба

Ученые Мичуринского аграрного университета разработали уникальные технологии производства бездрожжевого ржано-пшеничного хлеба. Об этом сообщили в администрации области. Исследователи предложили ввести в рецептуру продукта разработанные новые виды фруктовой или овощной паст.

По словам ученых, рациональная дозировка овощной или фруктовой пасты позволяет улучшить пористость, вкус хлеба, придает ему особый цвет и запах. Этот же ингредиент обеспечивает высокое содержание в хлебе природных антиоксидантов и пектиновых веществ. Таким образом продукт можно рекомендовать для здорового питания.

Разработанная технология успешно прошла производственные испытания в Саратове. Мичуринским исследователям уже выдали патент на способ производства пюре из рябины, а также порошка из высушенных шишек хмеля. Сейчас рассматриваются еще две заявки: способ производства пасты из капусты брокколи, перца стручкового сладкого и хмеля обыкновенного, способ приготовления хлеба ржано-пшеничного бездрожжевого с овощной пастой.

Эти разработки пополнят и без того немаленький перечень рецептур уникальных функциональных продуктов питания под запатентованным экобрендом Мичуринского государственного аграрного университета «101 ВИТАМИН».