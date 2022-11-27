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НовостиСпорт27 ноября 2022 9:19

С сентября 119 тамбовчан оформили Fan ID

Документ нужен для посещения футбольных матчей Российской Премьер-лиги
Анна ГРЕБЕНКИНА

119 тамбовчан оформили цифровую карту болельщика. Об этом сообщила областная администрация 26 ноября. С сентября в МФЦ региона появилась новая услуга - подтверждение личности для оформления Fan ID при посещении матчей Российской Премьер-лиги.

Оформить заявление на получение электронной карты болельщика можно в личном кабинете на портале Госуслуг. Для этого нужно заполнить анкету и загрузить свою фотографию. Подать заявление самостоятельно могут тамбовчане старше 14 лет. Для детей младше оформить документ могут родители.

После подачи заявления необходимо подтвердить личность владельца карты. Сделать это можно в филиале многофункционального центра. При посещении МФЦ с собой нужно иметь паспорт.