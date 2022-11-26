В Тамбове вводят ограничения на движение машин

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия, посвященного Дню памяти воинов Тамбовской области, погибших на территории Северо-Кавказского региона, в Тамбове вводится ряд ограничений дорожного движения.

Так, остановка транспортных средств будет запрещена с 22 часов 25 ноября до окончания мероприятия 26 ноября:

– по улице Чичканова, на разворотном кольце общественного транспорта (кроме автотранспорта участников мероприятия);

– по Тулиновскому проезду, на участке от улицы Чичканова до въезда на Воздвиженское кладбище.

Муниципальному учреждению «Дирекция городских дорог» поручено разработать схемы установки временных дорожных знаков и установить в соответствии с ней средства регулирования дорожного движения.

- Рабочие муниципального учреждения «Дирекция городского хозяйства» в указанный период установят ограждения по улице Чичканова, на разворотном кольце общественного транспорта, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.