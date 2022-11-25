Бывшего вице-губернатора области Игоря Кулакова отправили в СИЗО

Игорь Кулаков

Прокуратура Тамбовской области поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя главы администрации Тамбовской области Игоря Кулакова, которого подозревают в причастности к совершению преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

- Ленинский районный суд Тамбова с учетом позиции прокуратуры вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, по 22 января 2023 года, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Надзор за расследованием уголовного дела осуществляет прокуратура области.