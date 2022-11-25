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НовостиСпорт25 ноября 2022 14:43

Братья из Тамбова стали призерами первенства России по киокушинкай карате

Турнир финишировал в Москве
Алексей СЕРГУНИН
Илья Гвазава (слева) и Лука Гвазава. Фото со страницы "Физическая культура и спорт Тамбовской области" в VK.

Илья Гвазава (слева) и Лука Гвазава. Фото со страницы "Физическая культура и спорт Тамбовской области" в VK.

За медали в рамках чемпионата и первенства страны по киокушинкай карате сражались спортсмены из 33 регионов России. Воспитанники тренера-преподавателя региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация КИОКУШИН Тамбовской области» Виталия Семёнова вернулись домой с наградами. Лука Гвазава занял первое место, а его брат Илья – второе.

Как ранее сообщал сайт tambov.kp.ru, тамбовские спортсмены завоевали восемь медалей на международном турнире по тхэквондо МФТ.

Тем временем, Артем Аверин победил на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе.