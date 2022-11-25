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НовостиОбщество25 ноября 2022 13:51

В пищеблоках тамбовских школ нашли нарушения

Роспотребназдор проверил организацию питания в 246 учебных заведениях
Марина МАКОВЛЕВА

Специалисты управления Роспотребнадзора по Тамбовской области проверили работу пищеблоков 246 школ. В 75 учебных заведениях были выявлены нарушения.

Замечания касаются как ведения документации и маркировки продуктов, так и обработки инвентаря и уборки помещений. В некоторых школах для приготовления пищи используется посуда из алюминия, в других школьникам подают еду в тарелках со сколами.

Всего школам было выписано 35 штрафов на общую сумму 103 тысячи рублей. Также на 20 тысяч рублей был оштрафован оператор питания ООО «Новая Система Услуг».