В пищеблоках тамбовских школ нашли нарушения

Специалисты управления Роспотребнадзора по Тамбовской области проверили работу пищеблоков 246 школ. В 75 учебных заведениях были выявлены нарушения.

Замечания касаются как ведения документации и маркировки продуктов, так и обработки инвентаря и уборки помещений. В некоторых школах для приготовления пищи используется посуда из алюминия, в других школьникам подают еду в тарелках со сколами.

Всего школам было выписано 35 штрафов на общую сумму 103 тысячи рублей. Также на 20 тысяч рублей был оштрафован оператор питания ООО «Новая Система Услуг».