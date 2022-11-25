В Котовске работники предприятия при прокладке труб повредили водопроводные сети

Ремонт сетей может парализовать движение в центре города

В Котовске в районе пересечения улиц Свободы и Октябрьской был поврежден магистральный трубопровод холодного водоснабжения. Виной тому – несогласованные действия работников предприятия, прокладывавшего трубопровод.

Чтобы провести восстановление сети, ремонтникам придется вскрывать асфальт в районе улиц Октябрьская и Свободы. При этом может пострадать организация дорожного движения в центре города.

Организация-виновник понесет наказание

Ремонт сетей займет некоторое время

Первый заместитель главы Котовска Людмила Хлусова отметила, что со стороны администрации города к организации-нарушителю будут приняты меры административного реагирования.

Фото администрации города Котовска