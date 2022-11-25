Экс-начальник линейного пункта полиции в аэропорту «Тамбов» пытался сфальсифицировать уголовное дело

В СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника линейного пункта полиции в аэропорту «Тамбов», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение боеприпасов к огнестрельному оружию) и ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствием установлено, что с целью повышения показателей служебной деятельности и раскрываемости преступлений фигурант инсценировал преступление. Для этого он попросил ранее неоднократно судимого мужчину без определенного места жительства за денежное вознаграждение пронести через рамку металлодетектора в здание аэровокзала боевые патроны, которые сам незаконно ему передал. 3 января после совершения задуманного обвиняемый организовал его задержание подчиненными сотрудниками и регистрацию выявленного преступления, что впоследствии повлекло необоснованное возбуждение уголовного дела в отношении заведомо невиновного. Незаконная деятельность полицейского выявлена сотрудниками регионального управления ФСБ России.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. В настоящее время сотрудник полиции уволен, а уголовное дело в отношении невиновного лица прекращено, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.