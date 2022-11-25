Тамбовчане устроили разборки из-за девушки во дворе многоэтажки

Жители многоэтажки на улице Агапкина стали свидетелями драки. Они услышали крики и звуки, напоминающие выстрелы, а в окно увидели агрессивных мужчин с оружием. Встревоженные обитатели вызвали полицию.

Приехавшие первыми сотрудники патрульно-постовой службы остановили драчунов и вызвали пострадавшему «скорую». Прибывшая следом следственно-оперативная группа задержала нарушителей порядка.

Как оказалось, инцидент произошел из-за дамы. Брат 44-летнего жильца дома якобы оскорбил свою бывшую девушку. За ее честь вступились знакомые, приехавшие на «разборки». Братья вышли им навстречу, вооружившись аэрозольным пистолетом для самообороны и сразу пустили его в ход, так как их оппоненты были вооружены пневматическим пистолетом.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, пострадавшему от выстрела аэрозольным устройством медики оказали помощь на месте. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении стрелявшего - 44-летнего тамбовчанина - уголовного дела о хулиганстве.