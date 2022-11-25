На AI Journey Владимир Путин отметил, что российские разработки занимают лидирующие позиции в мире

На международной конференции Сбера по искусственному интеллекту (ИИ) ArtificialIntelligenceJourney состоялась ключевая дискуссия «Технологии искусственного интеллекта для обеспечения экономического роста». В разговоре принял участие Президент России Владимир Путин, модерировал беседу Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Как отметил Герман Греф, интерес к конференции AI Journey растёт с каждым годом. В этом году конференция, которая посвящена практическому применению ИИ, за два дня набрала более 50 млн просмотров, её смотрели в 180 странах мира.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Тренд этого года — кастомизация, или очень простое применение промышленного искусственного интеллекта. ИИ стал очень доступной технологией, которую могут применять даже в небольших компаниях. В России сделан в последние два года серьёзный шаг вперёд, совершён скачок и на уровне регионов, и на уровне правительства РФ. Правительство делает очень многое, чтобы создать условия для развития ИИ во всех сферах».

Как отметил Владимир Путин, по многим направлениям российские разработки в сфере ИИ занимают лидирующие позиции в мире. В частности, в сфере цифровизации госуслуг Россия входит в топ-10 лучших стран мира. При этом значение прорывов в ИИ колоссально: от их результатов зависит суверенитет страны, её безопасность и состоятельность, способность решать задачи промышленного, социального и экономического развития. ИИ повышает эффективность различных отраслей на 20-30%. Президент РФ поблагодарил Сбер, который взял на себя ответственность за координацию работы в этой сфере.

Фундамент для стремительного развития ИИ заложен, подчеркнул Владимир Путин, однако теперь необходимо обеспечить массовое внедрение ИИ и принимать решения на основе данных. Президент РФ поручил внести изменения в нормативные акты, чтобы снять существующие барьеры и максимально ускорить разработку, апробацию и промышленное внедрение перспективных технологий ИИ в различных областях экономики и социальной сферы.

Владимир Путин анонсировал налоговые льготы для предприятий, внедряющих отечественные технологические решения в сфере ИИ. Он подчеркнул, что крайне важно адаптировать нормативную базу и стандарты к новым реалиям массового применения ИИ, обеспечить доступ к обезличенным данным, развивать облачную инфраструктуру, увеличить господдержку ИТ-отрасли, совершенствовать образовательные программы по ИИ на всех уровнях обучения — от школьного до повышения квалификации. Многие из этих решений должны приниматься при участии Альянса в сфере ИИ.

Особое внимание Президент РФ уделил развитию квантовых и фотонных вычислений, интернета вещей, других сквозных технологий, промышленных роботов. Он предложил на регулярной основе проводить конференцию по новым технологиям вычисления и передачи данных и конференцию по новым промышленным технологиям, а также премировать учёных, компании, города и субъекты РФ за достижения в сфере ИИ.

В ходе дискуссии учёные презентовали свои новейшие разработки в сфере ИИ, а представители бизнеса, социальной сферы и государства прокомментировали, как они уже применяются в работе.

Елена Соколова из Лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка рассказала о результатах ИИ в сфере обработки медицинских изображений и текстовых данных о пациенте. Сервисы ИИ уже в ближайшем будущем могут стать рядовыми помощниками врачей, сообщая предполагаемый диагноз пациента на основе анализа огромного количества обезличенных данных. Такая модель уже обучена в Москве на данных 30 млн визитов к врачу, проанализировано 7 млн снимков лучевой диагностики. Она отметила, что ранняя диагностика сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний с помощью ИИ может спасти миллионы жизней и довести среднюю продолжительность жизни в стране до 80 лет. Но для обучения алгоритмов разработчикам необходим доступ к обезличенным персональным медицинским данным: чем больше данных ляжет в основу модели, тем лучше будет результат.

Евгений Шляхто, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова, подчеркнул, что необходимо перейти от реактивного к проактивному управлению в медицине на основе больших данных, развивать программы обучения для студентов и стимулировать создание датасетов для общего пользования.

Иван Оселедец, профессор Сколтеха, рассказал, как его команде удалось снизить время на обучение моделей ИИ на суперкомпьютере Сбера «Кристофари» на 15%, а следовательно, и затраты на электроэнергию и углеродный след. Спикер обозначил потребность в новых методах на основе квантовых, фотонных или нейроморфных вычислений, для которых потребуется не только новая аппаратная часть, но и новое программное обеспечение. Это требует больших инвестиций и синергии разработчиков ПО и производителей «железа».

Семён Будённый, сотрудник Института искусственного интеллекта AIRI, продемонстрировал, как ИИ помогает синтезировать новые материалы с улучшенными свойствами. В ходе этой работы уже предсказан и экспериментально подтверждён новый класс материалов — квазикристаллы.

Узкое горлышко — синтез этих материалов, поэтому необходимы полигоны цифровых технологий с возможностью быстрого прототипирования и создания экспериментальных материалов.

Алексей Наумов, заведующий лабораторией на факультете компьютерных наук Высшей школы экономики, объяснил, как работает обучение с подкреплением, когда алгоритм постоянно взаимодействует со средой и получает от неё обратную связь в виде поощрений и наказаний. Методика ReinforcementLearning позволяет проводить эксперименты в виртуальной среде, в частности обучать беспилотный транспорт любого профиля — любые аварии в таком формате тоже будут виртуальными, никто не пострадает.

Анна Калюжная, доцент факультета цифровых трансформаций ИТМО, представила результаты работы по оптимизации машинного обучения. Потребность в специалистах в сфере ИИ выросла в 7 раз за три года. Новые алгоритмы позволяют сократить срок создания новых моделей ИИ до нескольких дней. Ключевая проблема — нехватка промышленных данных и технологических полигонов.

В завершение дискуссии Владимир Путин поблагодарил за работу всех, кто развивает это перспективное направление. Он подчеркнул, что от успехов в этой сфере будет зависеть успех страны в целом.