Житель Котовска представился сотрудником ГИБДД и обещал женщине помочь с правами

Прокуратура Мучкапского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 32-летнего жителя Котовска. Его обвиняют в мошенничестве.

Ранее судимый котовчанин узнал, что женщина сдает экзамен на права. Он представился сотрудником ГИБДД и предложил помощь в получении водительского удостоверения.

Разумеется, выполнить обещание он не мог и не собирался, но это не помешало ему взять у женщины 20 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре Мучкапского района, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.