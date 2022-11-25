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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 10:30

Тамбовские сотрудники ДПС остановили иномарку, перевозившую наркотики

В машине нашли марихуану и "синтетику"
Марина МАКОВЛЕВА
Полицейские изъяли свертки с неизвестными веществами

Полицейские изъяли свертки с неизвестными веществами

Фото: УМВД по Тамбовской области

Тамбовские инспекторы ДПС остановили автомобиль «Фольксваген Поло». При этом полицейских насторожило то, что пассажир машины сильно нервничает.

При досмотре автомобиля был обнаружен сверток с неизвестным веществом и стеклянная колба с не менее загадочным содержимым. Позже экспертиза показала, что оба вещества являются наркотическими. Изъято 6 граммов марихуаны и 0,2 грамма синтетического наркотика.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.