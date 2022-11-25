Тамбовские сотрудники ДПС остановили иномарку, перевозившую наркотики

Полицейские изъяли свертки с неизвестными веществами Фото: УМВД по Тамбовской области

Тамбовские инспекторы ДПС остановили автомобиль «Фольксваген Поло». При этом полицейских насторожило то, что пассажир машины сильно нервничает.

При досмотре автомобиля был обнаружен сверток с неизвестным веществом и стеклянная колба с не менее загадочным содержимым. Позже экспертиза показала, что оба вещества являются наркотическими. Изъято 6 граммов марихуаны и 0,2 грамма синтетического наркотика.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.