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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 10:18

В Тамбове легковушка сбила женщину, которая переходила улицу на зеленый сигнал светофора

После наезда женщину отвезли в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Тамбовчанка переходила дорогу по правилам

Тамбовчанка переходила дорогу по правилам

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала пешеход, произошла 24 ноября в 7 часов 13 минут на проезжей части улицы Подвойского, в районе дома №39 «А» расположенного по улице Чичканова в Тамбове. 24-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21101», проезжал регулируемый перекресток и наехал на 30-летюю женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.

- В результате дорожно-транспортного происшествия женщину на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.