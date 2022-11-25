В Тамбове легковушка сбила женщину, которая переходила улицу на зеленый сигнал светофора

Тамбовчанка переходила дорогу по правилам Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала пешеход, произошла 24 ноября в 7 часов 13 минут на проезжей части улицы Подвойского, в районе дома №39 «А» расположенного по улице Чичканова в Тамбове. 24-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21101», проезжал регулируемый перекресток и наехал на 30-летюю женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.

- В результате дорожно-транспортного происшествия женщину на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.