В Токаревке после вмешательства прокуратуры завершили ремонт дорог

Прокуратура Токаревского района проверила исполнение законов о контрактной системе в сфере закупок. Удалось выяснить, что местная администрация заключила муниципальный контракт с ООО «Спецдортех» на ремонт дорог в Токаревке. По условиям контракта работы требовалось закончить за 22 дня.

Проверка показала, что работы проведены не полностью: на улицах Мира и Есенина не установлено 20 знаков, предусмотренных контрактом. Участок улицы Пионерской не заасфальтирован. Администрация, в свою очередь, выполнение работ не проконтролировала.

Как рассказали в прокуратуре Токаревского района, после представления прокуратуры был усилен контроль за исполнением контракта, в адрес подрядной организации направлена претензия, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Работы по муниципальному контракту выполнены в полном объеме.