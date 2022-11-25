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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 9:06

В Тамбовской области водитель Газели протаранил стоящую на дорогу фуру

В аварии получил травмы 52-летний мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водитель большегруза остановился на дороге из-за поломки

Водитель большегруза остановился на дороге из-за поломки

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием большегруза произошла 24 ноября в 13 часов на 95 километре автодороги «Тамбов-Пенза» в Кирсановском районе. 52-летий водитель, управляя автомобилем «ГАЗ 330232», врезался в стоящий на полосе движения из-за технической неисправности большегруз «MERCEDES-BENZ AXOR 1840 LS» в составе полуприцепа «КРОНЕ SD», 36-летний водитель которого в этот момент находился в кабине.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя «ГАЗ 330232» на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Водитель фуры не пострадал.