Тамбовчанка пыталась дать инспектору ПДН взятку безналичным способом

В поселке Мучкапский инспектор подразделения по делам несовершеннолетних обнаружила, что 41-летняя женщина пренебрегает материнским долгом.

Сотрудница полиции составила административный протокол. А через некоторое время обнаружила, что на ее банковскую карту кто-то перевел 5 тысяч рублей. Таким образом нерадивая мать пыталась дать взятку, в чем сама призналась.

- Инспектор произвела аудиозапись признания и проинформировала дежурную часть отделения полиции. В дальнейшем виновную могут привлечь к уголовной ответственности, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

За дачу взятки должностному лицу женщине может грозить штраф до 1,5 млн рублей или лишение свободы до 8 лет со штрафом в 13-кратном размере суммы взятки.