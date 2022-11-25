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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 8:09

В Тамбове задержали жителя Подмосковья, выманившего у пенсионеров 180 тысяч рублей

Тамбовчане отдавали деньги, чтобы спасти попавшего в беду родственника
Марина МАКОВЛЕВА

Сотрудники уголовного розыска задержали в Тамбове подозреваемого в серии фактов телефонного мошенничества. Оперативники установили причастность 20-летнего жителя Московский области к двум преступлениям. От его рук пострадали тамбовские пенсионеры.

Молодой человек играл роль курьера. Он приезжал к домам потерпевших, забирал у них деньги и переводил их на банковские счета. Пенсионеры отдавали средства сами, так как до этого им звонили неизвестные, утверждавшие, что их родственники попали в беду. Всего добычей мошенников стали 180 тысяч рублей.

- В ходе обыска в съемной комнате полицейские нашли часть похищенных сбережений пенсионеров, мобильный телефон, банковскую карту, другие улики, подтверждающие совершение преступной деятельности. Житель Подмосковья задержан, решается вопрос о его аресте, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.