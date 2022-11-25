Тамбовчанин, который угрожал взорвать налоговую, получил 2 года условно

В суде вынесли приговор мужчине, которого обвинили в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Известно, что 20 августа этого года в 16 часов 22 минуты мужчины, будучи пьяным, позвонил в дежурную часть УФСБ России по Тамбовской области и сказал, что у него есть две гранаты, которые он планирует принести в Межрайонную ИФНС России №4 по Тамбовской области и взорвать. Полицейские приехали домой к злоумышленнику и обследовали его квартиру, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили. Уголовное дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства.

- Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 2 годам колонии условно, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.