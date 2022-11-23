Тамбовский спортсмен победил на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе

Артем Аверин (слева). Фото со страницы "Физическая культура и спорт Тамбовской области" в VK.

В Мурманске прошел 48-й традиционный всероссийский турнир по греко-римской борьбе турнир «Северное сияние». Участие приняли 156 спортсменов из разных регионов страны. Первое место в весовой категории до 92 кг занял воспитанник ДЮСШ №4 Тамбова Артем Аверин.

Как ранее сообщал сайт tambov.kp.ru, ХК «Тамбов» пропустил 7 безответных шайб в Верхней Пышме. Теперь 26 ноября «волки» примeт дома «Горняк-УГМК». Начало игры в 13:00.

Тем временем, тамбовские «волки» одержали вторую победу в баскетбольной Суперлиге. Наши парни выиграли каждую из четырех четвертей у гостей из Краснодара.