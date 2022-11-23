Тамбовчанин в интернете занимался развращением подростков из разных регионов страны

В суде вынесли приговора 41-летнему мужчине, которого признали виновным в совершении преступлений по ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий), ст.ст. 242, 242.1, 242.2 УК РФ (незаконные изготовление и распространение порнографических материалов, в том числе с изображениями несовершеннолетних).

Следствием и судом установлено, что мужчина в одной из социальных сетей под вымышленными женскими именами от лица несовершеннолетних девочек знакомился с юношами от 12 до 15 лет и вел с ними переписку, в том числе на интимные темы. В ходе виртуального общения он также отправлял им материалы порнографического характера, после чего просил изготовить и переслать ему аналогичные материалы с их участием. Потерпевшими по уголовному делу признаны 14 подростков из разных регионов страны.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Ранее злоумышленник уже отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.