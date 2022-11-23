В Мичуринске при пожаре погибла 72-летняя женщина

Причины трагедии устанавливают следователи Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Поздним вечером 22 ноября на ул. Северной города Мичуринска загорелся частный дом, в котором проживала 72-летняя пенсионерка. Пожилая женщина курила внутри жилого помещения, что, по предварительным данным и стало причиной пожара. Очаг возгорания находился в ванной, где хозяйка, предположительно, оставила непотушенный окурок. Возгорание увидела прохожая, которая вызвала пожарных.

- При тушении спасатели обнаружили тело хозяйки, женщина задохнулась продуктами горения, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - По данному факту в Мичуринском МСО СУ СК по региону начата процессуальная проверка.