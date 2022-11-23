Незнакомец попросил у жителя Токаревки телефон, чтобы позвонить, и сбежал с ним

В поселке Токаревка прохожий обратился к 23-летнему местному жителю с просьбой позвонить. Молодой человек дал ему свой телефон. Злоумышленник дождался, пока жертва отвлечется, и сбежал.

Потерпевший обратился в полицию и описал мошенника. Позже его удалось найти, им оказался 57-летний местный житель. Телефоном он пользовался сам.

- Полицейские изъяли похищенное и вернули потерпевшему, - сообщают в УМВД по Тамбовской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ Мошенничество.