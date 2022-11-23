Тамбовчанин совершил серию краж из подвалов жилых домов

В полиции Тамбова возбудили четыре уголовных дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», которые позже объединили в одно производство. В период с апреля по октябрь этого года из подвалов многоквартирных домов Октябрьского района Тамбова пропадали вещи жильцов. Неизвестный взламывал замки, проникал внутрь и похищал ценные предметы.

Сотрудники уголовного розыска областного центра с поличным при совершении очередной кражи задержали ранее судимого мужчину. Он пытался спрятать похищенную аудиосистему и магнитолу в одном из подвалов для дальнейшей перепродажи. Позже во время обыска заброшенного подвала полицейские нашли часть ранее похищенных вещей с других краж: электроинструменты, обычные инструменты, оборудование для кондиционеров, аудиоколонки, магнитолы и прочее.

- Следствием уже собраны неопровержимые улики, подтверждающие причастность подозреваемого к совершению четырех краж. Устанавливаются места сбыта похищенного, назначено проведение трассологической, дактилоскопической и товароведческой экспертиз. С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба УМВД Росии по Тамбовской области. - Оперативники устанавливают другие факты совершения краж подозреваемым на территории других районов областного центра.