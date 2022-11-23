Тамбовчанка, которая сожгла чужой дом, чтобы согреться, получила 2 года условно

22 ноября в Знаменском районном суде вынесли приговор по уголовному делу в отношении жительницы Тамбова, которую обвинили в совершении преступления по ч.2 ст.167 УК РФ - умышленное уничтожение имущества путём поджога, повлекшее причинение значительного ущерба.

Выяснилось, что зимой 2022 года нетрезвая тамбовчанка зашла внутрь пристройки чужого жилого дома. Находясь внутри, она замерзла и решила согреться. С помощью зажигалки женщина подожгла фрагменты утеплителя стен пристройки, после чего она загорелась. Увидев, что начался пожар, женщина попыталась самостоятельно затушить его, однако не смогла этого сделать, Вскоре огонь перекинулся на сам дом. Жильцы соседних домов вызвали сотрудников МЧС, которые ликвидировали пожар. В результате огнём оказалось уничтожено чужое имущество - сгорела веранда жилого дома и была повреждена часть крыши.

Свою вину в совершении преступления подсудимая признала в полном объёме.

- Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей и взыскал с подсудимой в счёт возмещения материального ущерба 944585 рублей 18 копеек. Приговор не вступил в законную силу.