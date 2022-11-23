Тамбовчанин продал машину, чтобы не платить штрафы ГИБДД

Исполнительное производство о взыскании 79 штрафов ГИБДД находилось на исполнении в отделении судебных приставов по Уваровскому и Мучкапскому районам.

Прописанный в Уварово 32-летний мужчина постоянно нарушал правила дорожного движения, курсируя по Тамбовской и Московской областям. Однако по адресу регистрации не появлялся.

Как выяснилось, тамбовчанину принадлежит автомобиль. Судебный пристав объявил машину в розыск и скоро ее остановил сотрудник автоинспекции. Но оказалось, что должник продал авто, а новый собственник не поставил его на учет.

Как рассказали в УФССП по Тамбовской области, машина была отправлена на спецстоянку. Только тогда должник полностью оплатил 57 тысяч рублей штрафов, а также исполнительский сбор в размере 78 тысяч рублей.