Жители Уварово выбирают название новой общественной территории

На строительство потратят более 130 млн рублей

23 ноября в Уварово стартовало голосование по выбору названия территории у пруда. Все желающие могут отдать свой голос в официальных аккаунтах администрации города и через баннер общественного голосования, размещенный на портале Госуслуг.

На выбор предоставляется несколько названий, также можно предложить свой вариант. Пока почти половина голосов отдано за «Вишневый берег».

Голосование продлится до 7 декабря. Названия, набравшие наибольшее количество голосов, вынесут на обсуждение общественной комиссии.

Благоустройство территории пруда во 2-ом микрорайоне ведется в рамках проекта «Формула процветания Уварово», который в 2021 году выиграл федеральный грант в размере 70 млн рублей. Еще 66,9 млн рублей направлено из областного бюджета.

- Масштабные работы ведутся на площади более 4-х гектаров. Здесь организованы зоны отдыха и места для проведения культурных мероприятий, возводятся детские и спортивные площадки, арт-объекты, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

Фото правительства Тамбовской области