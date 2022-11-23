Тамбовчанин взялся сделать женщине ремонт и скрылся с деньгами

В отделение полиции поселка Строитель обратилась 30-летняя местная жительница. Женщина договорилась со знакомым, что тот починит ей дымоход. В качестве предоплаты мужчина попросил 5000 рублей, и потерпевшая передала ему деньги.

Получив задаток, мужчина перестал выходить на связь, выполнять обещанную работу он и не думал. Женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, полицейские задержали 32-летнего жителя села Татаново. Он сознался в преступлении, но потраченные деньги вернуть не смог. Теперь ему предстоит возместить причиненный материальный ущерб.